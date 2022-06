Auswärtige Hausbesitzer wollen den Braunwalder Brummbach retten

Rund 200 Personen setzen sich dafür ein, dass die letzte natürliche Bachstrecke am Brummbach in Braunwald erhalten bleibt. Sie haben einen Apell an Kraftwerksbesitzer und konzessionär Stefan Trümpi unterzeichnet. Die 200 Leute rufen Trümpi dazu auf, auf den Bau eines zweiten Kleinwasserkraftwerks am Brummbach zu verzichten.