Der Schatz von Brienz/Brinzauls ist wieder zurück

Plötzlich musste alles sehr schnell gehen. Als die Gemeinde Albula/Alvra die Bewohnerinnen und Bewohner am 8. Mai darüber informierte, dass sie ihre Häuser bis Freitag zu verlassen hätten, ging es auch bei der Kirchgemeinde Brienz hektisch zu und her. Die Kassiererin griff zum Telefon und rief Karolina Soppa an. Es war das Zeichen für die Professorin für Konservierung und Restaurierung an der Berner Hochschule der Künste, sich auf den Weg ins Bündner Bergdorf zu machen.