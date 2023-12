Mühle Grüsch: Ein Wahrzeichen fällt und ein neues wächst in die Höhe

Im Jahr 1939 wurde in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof das Hauptgebäude der Mühle Grüsch samt Getreidesiloerstellt. Dieses hoch in den Himmel ragende Bauwerk galt seither als Wahrzeichen der Gemeinde. Der Betrieb der Mühle ist bereits seit 2010 eingestellt. Nun wird diese Industriebrache wiederbelebt. Am Freitag fand der Bau­beginn für ein künftiges Wahrzeichen statt. Das Silo wird abgebrochen, an dessen Stelle entsteht nun ein neuer, 30 Meter hoher Turm. Wie die Bau­herrin, die Churer Gutgrün AG, informierte, wird auf elf Etagen Platz für 37 Wohnungen geschaffen.