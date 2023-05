Berninalinie kann früher als geplant wieder geöffnet werden

Die Aufräumarbeiten mussten laut der RhB möglichst schnell ausgeführt werden, weshalb es zu einem Streckenunterbruch zwischen Poschiavo und Cavaglia gekommen war. Ursprünglich rechnete die RhB mit einer Sperrung von Donnerstag bis Freitagabend. Am Donnerstagabend konnte sie jedoch vermelden: «Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, konnten soweit aber schneller als geplant durchgeführt werden.» Vorbehaltlich besonderer Ereignisse in der Nacht könne die Berninalinie bereits am Freitag, 8 Uhr, für den Zugverkehr wieder freigegeben werden. Die Bernina Express Züge verkehren alle auf der Originalstrecke.