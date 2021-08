Corona-Ausbruch in Malans: Schule bleibt bis Dienstagabend geschlossen

In Absprache mit den Verantwortlichen der Schule sowie dem Gemeindeführungsstab hat das Gesundheitsamt nun auch Einzeltests für alle Schülerinnen und Schüler der Schule Malans angeordnet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Resultate sollen am Dienstag vorliegen. Dann soll die Situation neu beurteilt werden. Bis Dienstagabend falle der Präsenzunterricht aus, in allen Innenräumen der Schule gelte bis auf Weiteres Maskenpflicht, so das Gesundheitsamt. (so)