Kollision auf der A13 bei Maienfeld

Auf der Autobahn A13 bei Maienfeld sind am Freitagmorgen zwei Autos kollidiert. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war eine 39-jährige Autofahrerin um 6.40 Uhr in Richtung Landquart unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf der Überholspur in dieselbe Richtung. «Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander», schreibt die Polizei. (red)