Feuerwerksrakete verursacht Brand in Bilten

Mehrere Anwohner meldeten der Kantonalen Notrufzentrale, dass an der Sägenstrasse in Bilten eine Holzpergola brennen würde und unternahmen sofort erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus. Die Feuerwehr Glarus Nord habe den Brand anschliessend rasch unter Kontrolle gebracht und habe ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern können. Unmittelbar beim Brandobjekt konnte gemäss Mitteilung eine abgebrannte Feuerwerksrakete festgestellt werden. An der Holzpergola sowie am Wohnhaus sei ein hoher Sachschaden entstanden. Die genaue Schadenhöhe könne noch nicht beziffert werden. (red)