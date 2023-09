Autobahn A3: Wieder eine Frontalkollision im Kerenzerbergtunnel – zwei Personen verletzt

Im Kerenzerbergtunnel ist es am Donnerstag kurz nach 17 Uhr erneut zu einer Frontalkollision im Gegenverkehr gekommen, wie die Kantonspolizei Glarus den «Glarner Nachrichten» gegenüber am Abend bestätigte. Es seien zwei Personen verletzt und mit der Ambulanz ins Spital nach Walenstadt gebracht worden, daher sei der Tunnel noch eine Zeitlang in beiden Richtungen gesperrt geblieben.

Details zum Unfall gab die Glarner Polizei am Freitagmorgen bekannt: Ein 45-Jähriger ist mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, worauf es zu einer seitlichen Kollision mit einem Auto und daraufhin zu einer Frontalkollision mit einem weiteren Fahrzeug kam. Der 45-Jährige sowie die Lenkerin, deren Auto in die Frontalkollision verwickelt war, wurde beim Unfall leicht verletzt. An drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Weshalb der Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, wird derzeit von der Polizei untersucht.