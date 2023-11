In einem Zugwagen der RhB bricht Feuer aus

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, brach am Montag kurz nach 13 Uhr in einem Wagen der RhB einen Feuer aus. Alle Fahrgäste konnten am Bahnhof Surovas in Pontresina den Zugwagen rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Rund zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Pontresina konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der Wagen wurde von der Zugkomposition abgekoppelt, und die Fahrt Richtung Tirano konnte mit rund 30 Fahrgästen fortgesetzt werden. Die Kantonspolizei Graubünden wird gemeinsam mit der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle Sust die Brandursache klären, wie es in der Mitteilung abschliessend heisst. (red)