Auffahrunfall in Glarus: Autofahrerin bremst zu spät und schiebt drei Autos ineinander

Am Montagmittag wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall auf der Landstrasse in Glarus leicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, fuhr die Autofahrerin in Richtung Netstal. Auf Höhe des Spar-Ladens bemerkte die 47-Jährige zu spät, dass drei Autos vor ihr angehalten hatten, und rammte das hinterste. Bei der Auffahrkollision wurden die beiden mittleren Wagen jeweils gegen das Heck des nächst vorderen geschoben. Beim Unfall zog sich Verursacherin des Unfalls eine Prellung zu. Das Spitalauto brachte sie zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus. An den vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfall führte kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.