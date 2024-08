Chur: Töff überschlägt sich wegen einer Kollision mit einem Auto

Wie die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Umfahrung Süd, Einmündung Malixerstrasse, in Chur zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Töff gekommen. Auf der Höhe Rosenhügels habe die autofahrende Person nach links in die Malixerstrasse abbiegen wollen, um weiter zum Obertor zu fahren.

«Dabei kam es zu einer frontal/ seitlichen Kollision mit einem Motorrad, welches von Malix her über die Malixerstrasse talwärts fuhr», heisst es in der Mitteilung weiter. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich das Töff überschlagen und sich die töfffahrende Person dabei verletzt. Mit unbestimmten Verletzungen wurde die verletzte Person durch die Rettung Chur in das Kantonsspital Graubünden überführt. (red)