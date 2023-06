Dreijährige stirbt in Glarus: Ein Lichtermarsch für ihren letzten Weg

Vor dem Wohnblock in Glarus brennen Kerzen, Plüschtiere wurden hingelegt, ein farbiges Windrädchen dreht sich. Die Anteilnahme nach dem Tod des dreijährigen Mädchens ist gross. «Guäti Reis, chlinä Ängel», steht auf einem Kärtchen geschrieben. Kurz nach dem Mittag am Dienstag laufen mehrere Schulkinder an der Gedenkstelle vorbei. Einige halten inne, schauen sich um und laufen nach einigen Sekunden weiter.