Im Kantonsspital Glarus klaut ein Angestellter 70’000 Franken aus dem Cafeteria-Automaten

Zwei Jahre lang Selbstbedienung. So, wie sie ein Angestellter des Kantonsspitals Glarus anwendete, war sie nicht gedacht. Am Kassenautomaten in der Cafeteria des Kantonsspitals hat er sich am Geld bedient, das andere bezahlt hatten. Von September 2017 bis September 2019 ging er 114 Mal zum Automaten, öffnete ihn mit einem Schlüssel und dann die Geldbox mit einem zweiten Schlüssel. «Aufgrund seiner Tätigkeit» hatte er Zugriff auf die Schlüssel, wie es in der Anklage vor dem Kantonsgericht heisst.