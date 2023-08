Sprayer beschädigt Pumpstation im Klöntal

Am Freitag sprayte ein junger Mann in Glarus eine Pumpstation an, wie die Kantonspolizei Glarus in eine Medienmitteilung schreibt. Kurz daraufhin sei der Täter gefasst worden und seine Sprayerutensilien seien sichergestellt worden. Der 19-Jährige ist auch für die Sachbeschädigung an einer Wasserfassade am Donnerstagabend verantwortlich, wie es weiter heisst. Die genaue Sachschadenhöhe konnte noch nicht erhoben werden. (red)