Lastwagenchaffeur reisst Barriere beim Bahnübergang mit - und verursacht hohen Sachschaden

Am Mittwochvormittag fuhr ein 61-jähriger Chauffeur mit seinem Lastwagen über die Nebenstrasse Annunziata kommend in Richtung Berninastrasse beim Bahnhof Li Curt im Puschlav. Beim Befahren des Bahnübergangs bei der Verzweigung in die Berninastrasse riss er mit dem nicht restlos zusammengeklappten Ladekran die Fahrleitung der Rhätischen Bahn herunter, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Dabei wurden die hochgestellten und offenen Barrieren ebenfalls beschädigt. Der gesamte Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken. Nach dem Mittag konnte die Rhätische Bahn ihren ordentlichen Fahrbetrieb wieder aufnehmen.