5-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Näfels

Am Samstag gegen 13 Uhr ereignete sich in Näfels im Quartier Neuweg ein Unfall zwischen einem Auto und einem Kind. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr auf der Quartierstrasse. Zeitgleich trat ein 5-jähriger Junge hinter einem parkierten Auto auf die Strasse.

Das Kind kollidierte seitlich mit dem Auto der 25-Jährigen, wie es heisst. Gemäss Kantonpsolizei Glarus verletzte sich der Junge beim Unfall mittelschwer. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. (red)