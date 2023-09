Darum staute es in und um Chur: Autoanhänger verliert Ladung auf dem Autobahnkreisel

Kurz vor 7 Uhr ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall auf dem Kreisel bei Chur Süd gekommen. Grund dafür ist ein Auto, dessen Anhänger kippte. Laut Mitteilung der Stadtpolizei Chur war der 48-jährige Autofahrer ab der Autobahn von Landquart herkommend in den Kreisel eingefahren. Im Kreisel kippte der Anhänger auf die rechte Seite, was zu Stau und stockendem Verkehr führte.

Die Feuerwehr Chur musste den Anhänger vom Fahrzeug trennen, wie es weiter heisst. Mit einem Kran wurde das Holz wieder von der Strasse entfernt, wie eine Leserreporterin berichtet. Nachdem der Anhänger abgeschleppt wurde, konnte der Verkehr wieder fliessen, wie die Polizei weiter schreibt. Am Anhänger sei hoher Sachschaden entstanden.

Zwischenzeitlich hatte es im Morgenverkehr auf der Autobahn A13 in beide Richtungen zurückgestaut, wie der Verkehrsdienst «tcs.ch» vermeldete. Die Autos standen auch auf dem Pannenstreifen. Wie es im SBB-Fahrplan hiess, konnten die beiden Bushaltestellen City West und Sommerau Rossboden wegen des Unfalls nicht bedient werden. (red)