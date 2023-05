Kantonspolizei Glarus rückt zu vier Verkehrsunfällen aus

In Benken, Glarus, Niederurnen und Obstalden ereignete sich am Samstag jeweils ein Unfall. So teilt die Kantonspolizei Glarus mit, dass es auf der A3 in Benken um 11.15 Uhr zu einem Auffahrunfall kam. Zum Unfallzeitpunkt habe in Richtung Chur Kolonnenverkehr geherrscht. Auf der Überholspur waren drei Fahrzeuge hintereinander unterwegs.

Plötzlich musste der vorderste Autofahrer abbremsen, wie es heisst. Die an dritter Stelle fahrende Frau bemerkte das Manöver zu spät und prallte in das Heck des Fahrzeugs vor ihr. Dieses wurde ins nächste Auto geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, doch es entstand Sachschaden.