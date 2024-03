Mann bei Auseinandersetzung in Bad Ragaz schwer verletzt

In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst es, dass es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Bad Ragaz zu einer Gewalttat gekommen sei. Um 18.10 Uhr habe die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung erhalten, dass zwei Reifen eines Autos in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Sarganserstrasse beschädigt worden seien. «In der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses musste die Patrouille nebst dem beschädigten Auto des Meldeerstatters auch ein zweites beschädigtes Auto feststellen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Zwei Taten zur selben Zeit am selben Ort

Während die Patrouille vor dem Mehrfamilienhaus den Tatbestand entgegengenommen habe, sei ein verletzter Mann aus der Liegenschaft gekommen und habe sich bei den Polizisten bemerkbar gemacht. «Beim Mann handelt es sich um einen 18-jährigen Bewohner einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Er wies unbestimmte Verletzungen auf», so die Mitteilung.

Auf dem Flur zwischen mehreren Wohnungen in einem oberen Stockwerk des Mehrfamilienhauses haben die Polizisten einen lebensbedrohlich verletzten, 62-jährigen Mann angetroffen. Ein mutmasslich für das Gewaltdelikt verantwortlicher 30-jähriger Mann war ebenfalls dort. Die Polizisten konnten den Mann festnehmen.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Die Hintergründe für die Gewalttat und deren Hergang seien unklar. Nach jetzigem Kenntnisstand ist gemäss Mitteilung anzunehmen, dass der 30-jährige Mann dem 18-Jährigen sowie dem 62-Jährigen Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt hat. Bei den Opfern handelt es sich um Vater und Sohn. Alle Beteiligten waren in der betroffenen Liegenschaft wohnhaft. «Der 62-Jährige musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Der 18-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital überführt», heisst es weiter. (red)