Nach mehrfacher Kollision: Autofahrer fährt mit beschädigtem Lieferwagen weiter

Kurz nach 22.15 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden eine Meldung aus St. Antönien, dass die anrufende Person einen lauten Knall gehört habe. Es habe sich so angehört, wie wenn ein Fahrzeug mit einem Objekt eine Kollision gehabt haben muss. Nach gut dreissig Minuten meldete sich eine weitere Person bei der Einsatzleitzentrale. Diese habe ebenfalls einen lauten Knall in Luzein wahrgenommen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Die alarmierte Polizei konnten kurz vor 1 Uhr die für die Kollisionsgeräusche verantwortliche Person sowie den stark beschädigten Lieferwagen auf der Hauptstrasse in Richtung Saas antreffen und kontrollieren. Dabei wurde der 63-jährige Autofahrer als fahrunfähig eingestuft und eine Blutprobe angeordnet.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden ergaben eine Kollision mit einem Stein ausserhalb der Fahrbahn in St. Antönien. Dabei muss der Reifen aufgeschlitzt worden sein. In Luzein kollidierte der Mann mit einer Baustellenabschrankung und einem Betonpfeiler sowie einem Zaun.

Gemäss der Kantonspolizei Graubünden fuhr der fahrunfähige Mann schlussendlich mit einem völlig demolierten Rad, beziehungsweise auf der Felge sowie einer komplett beschädigten Vorderachse weiter. Bei allen Kollisionen verliess der Mann unerkannt die Unfallstellen. (red)