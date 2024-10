Mit Alkohol im Blut: In Vella und Zizers verunfallen zwei Frauen

Am Donnerstagabend sind zwei Autofahrerinnen mit Alkohol im Blut verunfallt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

In der Val Lumnezia fuhr kurz vor 21 Uhr eine 57-jährige Frau von Lumbrein Richtung Ilanz. In einer Linkskurve prallte ihr Auto in einen Blockstein am rechten Strassenrand. Gemäss Polizei versorgte ein Team des Rettungsdienstes Surselva die Frau vor Ort und brachte sie ins Spital nach Ilanz. Weil der durchgeführte Atemlufttest positiv ausfiel, nahm ihr die Kantonspolizei den Führerausweis ab.

Auffahrkollision auf der A13

Auf der A13 ist es zu einer Auffahrkollision gekommen. Als der Verkehr im Bereich des Zizerser Feldes gemäss Polizei um 19.15 Uhr stockte, fuhr eine 47-Jährige in das Auto einer 59-Jährigen. Dabei kam es zu geringem Sachschaden, wie die Polizei schreibt. Aufgrund des Atemlufttest-Resultats der 47-Jährigen musste diese den Führerausweis abgeben. (red)