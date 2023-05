Unbekannte brechen in Bürogebäude ein und klauen die Kaffeekasse 

In der Nacht auf Dienstag ist an der Hauptstrasse in Diesbach in ein Bürogebäude eingebrochen worden, wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstagmorgen meldete. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in das ehemalige Schulhaus und durchsuchte die Büros und Schränke. Laut Polizei wurde eine Kaffeekasse entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Franken.