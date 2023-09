Verkehrsunfall in Bilten: Und wieder kracht es auf der Autobahnüberführung

Auf der Autobahnüberführung in Bilten hat sich erneut ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, waren am Samstag drei Fahrzeuge darin verwickelt. Ein Fahrzeuglenker habe einigen Fahrzeugen, die bei der Autobahnausfahrt nach links in Richtung Bilten abbiegen wollten den Vortritt gelassen. Dabei habe ein abbiegender Autofahrer ein Auto aus Richtung Schänis übersehen, kollidierte mit diesem und sei in das vortrittsgewährende Fahrzeug abgedrängt worden. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand gemäss Mitteilung Sachschaden. Verletzte gab es keine. (red)