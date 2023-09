Polizeieinsatz im Coop City: «Es handelt sich um eine kriminelle Organisation»

Am vergangenen Samstag kam es im Coop City in Chur zu einem Polizeieinsatz. Die Staatsanwaltschaft Graubünden bestätigt gegenüber der «Südostschweiz» eine entsprechende Meldung eines Lesers. Dieser berichtet über einen Diebstahl durch mehrere Personen. Ausserdem soll der Leser einen der Diebe in Zusammenarbeit mit der Polizei gefasst haben.