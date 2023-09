Coop City: Staatsanwaltschaft bestätigt nun eine Festnahme

Der Diebstahl, der sich letzten Samstag im Coop City in Chur ereignete, beschäftigt. Ein Leserreporter gab an, bei einem Diebstahl einen der Täter gestellt zu haben. Er sprach von einer «Diebesbande» und von «krimineller Organisation». Die Täterschaft sei ihm vorerst bei einem Einsatz in Luzern entwischt. Vertrauliche Dokumente, die der «Südostschweiz» vorliegen, zeigen einen 43-jährigen Mann, der international gesucht wird.