Bahnübergang Ennenda: Lastwagen bleibt hängen – zwei Barrieren kaputt

Am Mittwochabend hat ein Unfall auf dem Bahnübergang in Ennenda zu Zugverspätungen von bis zu 20 Minuten geführt. Wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstagmorgen meldete, beschädigte ein Lastwagen zwei Bahnschranken. Der Chauffeur war gegen 16.45 Uhr mit seinem Holztransporter von Glarus nach Ennenda unterwegs. Dabei übersah der 57-Jährige die roten Wechselblinklichter des Bahnübergangs. Als er diesen überquerte, senkten sich die Schranken, wobei sich eine Barriere auf der Ladefläche des Aufliegers verfing. Nach einem kurzen Halt auf den Geleisen konnte der Chauffeur seinen Lastwagen aus der Gefahrenzone bringen. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand. (red)