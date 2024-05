Beim Brand im Schrebergarten: Feuer zerstört zwei Gartenhäuser in Domat/Ems

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, kam es am Montagabend zu einem Brand in Domat/Ems. Eine Polizeipatrouille stellte gegen 22 Uhr einen Brand in der Schrebergartensiedlung Plong Muling fest.

Die Feuerwehr Domat/Ems-Felsberg rückte mit 25 Personen und mehreren Fahrzeugen an den Brandort aus und konnte das Feuer innerhalb einer halben Stunde löschen. Zwei Gartenhäuser wurden beim Brand vollständig zerstört.

Laut Mitteilung wurden Autofahrende auf der nahe gelegenen Autobahn A13 durch eine Verkehrsmeldung auf das Ereignis aufmerksam gemacht. Gegen 2 Uhr in der Nacht konnte die Brandwache aufgelöst werden. Die Brandursache wird ermittelt.

Erst im April ereignete sich in Domat/Ems ein grosser Brand: