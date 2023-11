Flugschüler stürzt mit seinem Gleitschirm bei Leggia ab

Ein 33-jähriger Flugschüler ist am Donnerstag in Leggia mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, startete er nach mehreren bereits absolvierten Übungsflügen am Donnerstag in Santa Maria in Calanca zu einem Flug. Während des ganzen Übungsflugs wurde der Flugschüler mit Sichtkontakt über Funk durch den Fluglehrer angeleitet.

Während des Landeanflugs verlor er während einer vorgegebenen Kurve rasch an Höhe und stürzte in einen Weinberg. Nach der notfallmedizinischen Versorgung flog ein Team der Rega den Verletzten ins Spital nach Lugano. Gemäss Artikel 98 des Bundesgesetzes über die Luftfahrt (LFG) liegt die Zuständigkeit für die Untersuchung bei der Bundesanwaltschaft (BA). Im Auftrag dieser ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die Unfallursache. (red)