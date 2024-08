Obersaxen: 23-jährige Autofahrerin kommt auf die Gegenspur und verursacht eine Kollision

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr bei der Örtlichkeit Giraniga zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. «Nach ersten Erkenntnissen geriet eine 23-Jährige auf der Fahrt in Richtung Obersaxen Meierhof in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn», heisst es in der Mitteilung.

Dort kollidierte die 23-jährige Fahrerin mit dem Auto eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Beide Fahrenden seien bei dem Aufprall verletzt worden und wurden mit dem Rettungsdienst Surselva ins Spital nach Ilanz gebracht. Die zwei beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. «Während der Bergungsarbeiten und Tatbestandsaufnahme war die Obersaxenstrasse für gut zwei Stunden gesperrt», schreibt die Kantonspolizei abschliessend. (red)