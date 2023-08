Die Glarner Polizei sucht einen Unfallfahrer

Am Sonntag um 19.25 Uhr hat sich auf der Autobahn A3 in Niederurnen ein Verkehrsunfall mit Sachschadenfolge ereignet. Der unbekannte Lenker oder die Lenkerin eines Personenwagens war auf der Überholspur in Fahrtrichtung Chur unterwegs. Auf nasser Fahrbahn geriet das Auto uns Schleudern und kollidierte in der Folge mit der Mittelleitplanke, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Die Person hielt kurz auf dem Pannenstreifen an und fuhr anschliessend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim Unfallfahrzeug handle es sich um eine dunkle Mercedes-Limousine mit EU-Kontrollschildern. Nach bisherigem Kenntnisstand ist niemand verletzt worden, am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand jedoch Sachschaden. Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall sind an die Kantonspolizei Glarus unter Telefon 055 645 66 66 zu richten. (kapo)