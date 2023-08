Verunglückter Berggänger vom Ortstock wurde identifiziert

Am 13. August wurde ein Berggänger im Gebiet der Seeplanggen im Bisisthal in der Gemeinde Muotathal tot aufgefunden. Der Verunfallte ist in felsigem Gelände verunglückt, wie die Kantonspolizei Schwyz nach dem Unfall mitteilte. Zuerst war die Identität des Opfers unklar. Nun meldet die Polizei, dass es sich beim Verunfallten um einen 22-jährigen Belgier handelt.