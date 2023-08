Frau verletzt sich bei Selbstunfall in Niederurnen

Eine 85-jährige Frau beabsichtigte am Samstag um 10 Uhr in Niederurnen von der Badstrasse via Brunnernstrasse in Richtung Migros zu fahren. Aus noch ungeklärten Gründen touchierte sie bei der Abzweigung Badstrasse/Brunnernstrasse mit ihrem Auto einen Inselschutzpfosten. Wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte, wurde die Frau beim Unfall leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Am Fahrzeug und am Inselschutzpfosten entstand Sachschaden. (red)