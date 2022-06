Zwischen Froschkönig und Frau Holle

Mehr als nur eine Strassenunterführung: Zwischen dem Heidsee und der Talstation Rothorn in Lenzerheide ist eine künstlerische Verbindung entstanden. Mitverantwortlich für diese fotorealistische Kunst ist der Churer Streetart-Künstler Fabian Florin, besser bekannt unter seinem Künstlername «Bane». Die einst graue, verblätterte Farbe an den Wänden versetzt neu nicht nur in eine, sondern direkt in zwei andere Welten. Kommt man in der Unterführung seitens Heidsee, fühlt man sich inmitten von Fischen und Taucher wie in einer Unterwasserwelt. Auf der anderen Strassenseite angekommen steigt der Blick in Richtung Berge. Ein kleines Mädchen bestreut mit der Zuckerdose in der Hand die Gipfel weiss.