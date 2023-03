Bündnerinnen und Bündner in Zahlen betrachtet

Von allen Frauen und Männern im Kanton Graubünden, die also einen Abschluss haben, haben 45 Prozent einen Lehrabschluss. 13 Prozent die Matura im Sack, 24 Prozent den Abschluss einer höheren Fachschule und 18 Prozent den Abschluss einer Universität oder Hochschule.

Und nun zur Ausbildung. Und damit zum vielleicht kompliziertesten Teil. Denn: Wir sprechen nur von Menschen, die 2021 im Kanton Graubünden gewohnt haben – und wiederum geht es nur um jene, die älter sind als 25. Und da dürfte wohl die interessanteste Zahl sein, dass ganze 27'000 Menschen keine nachobligatorische Ausbildung haben. Also keinen Lehrabschluss oder Abschluss an einer weiterführenden Schule. 11'000 davon sind über 65 Jahre alt, 9500 zwischen 45 und 66 und fast 6000 zwischen 25 und 44.

Interessant sind auch die Zahlen, die das Bundesamt für Statistik veröffentlicht hat, wenn es darum geht, in wie grossen Wohnungen die meisten Bündnerinnen und Bündner Zuhause sind. Denn: Die meisten bewohnten Wohnungen in Graubünden haben vier Zimmer. Der Anteil beträgt gut 30 Prozent.

Das Bundesamt für Statistik hat auch Zahlen zur Religionszugehörigkeit publiziert. Daraus geht hervor, dass im Kanton Graubünden mehr als 67'000 Frauen und Männer römisch-katholisch sind. Das entspricht gut 40 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner im Kanton, die älter sind als 15. Evangelisch-reformiert sind 30 Prozent und gut 25 Prozent gehören keiner Religion an.

Den zweiten Platz belegt Rätoromanisch mit zwölf Prozent. Und fast so viele Menschen im Kanton Graubünden sprechen Italienisch. Namentlich 11,3 Prozent. Alle anderen Sprachen nehmen einen viel kleineren Prozentsatz ein, wie nachfolgende Grafik zeigt.

Kaum jemand dürfte staunen, dass die meisten Menschen, die im Kanton Graubünden leben, Deutsch oder Schweizerdeutsch sprechen. Eine Auswertung des Bundesamtes für Statistik, die am Donnerstag veröffentlich wurde, bestätigt mit Zahlen aus dem Jahr 2021 genau diese unbestrittene Annahme. Rund 61 Prozent sprechen Zuhause entweder nur Schweizerdeutsch oder Deutsch – oder unter anderem.