Über dem Hüfifirn kommen sich zwei Flugzeuge gefährlich nahe

Am 8. Februar 2020 startet ein einmotoriges Leichtflugzeug des französischen Herstellers Robin um 9.26 Uhr auf dem Flugplatz in Glarus Nord. In der Robin DR-400 der Fluggruppe Mollis hätte es Platz für den Piloten und drei Passagiere. An diesem Samstag machen sich jedoch nur zwei Piloten zu einem Rundflug um das Matterhorn auf. Der 37-jährige Schweizer, der das Flugzeug dirigiert, hat mit diesem Typ über 70 Flugstunden absolviert, als Pilot insgesamt über 180. So steht das im Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust).