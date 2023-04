Ausflug in Chur: In der Café Bar «Lila» ist der Name Programm  

Wir gehen vorbei an der Bar, hinter der viele kleine Glasflaschen auf ihren Einsatz warten und nehmen an der langen Bank vor der Fensterfront Platz. Direkt daneben stehen mehrere Tische mit Hockern. Im restlichen Raum befinden sich weitere Tische mit Hochstühlen. Die ganze Einrichtung ist in der gleichen Farbfamilie gestaltet. Nur die Beine der Sitzgelegenheiten und die Kanten der Tischplatten erstrahlen in goldener Farbe.