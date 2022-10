Stellplätze auf Glarner Bauernhöfen boomen

In den vergangenen zwei Coronajahren sind im Glarnerland über 50 Stellplätze für Wohnmobile und Campingbüssli neu entstanden, um dem stark spürbaren Camping-Boom gerecht zu werden. «Die zusätzliche Nachfrage während der Coronazeit hat sich wieder etwas eingependelt, sie liegt aber weiterhin auf hohem Niveau», sagt Urs Jenny. Er arbeitet bei der Tourismusorganisation Visit Glarnerland grösstenteils ehrenamtlich in der Fokusgruppe «Caravaning & Camping» mit. Die Stellplätze im Buchholz in Glarus, beim Bahnhof in Luchsingen, in Elm, auf der Fronalp und bei der Lintharena würden nach wie vor rege genutzt. «In diesem Sommer war aber deutlich zu spüren, dass viele Camper wieder ins Ausland reisten», sagt Jenny. Für diesen Herbst erwartet er, dass es bei schönem Wetter nochmals eine Zunahme der Belegungen auf den Plätzen gibt, da viele Camper jeweils den Herbst in der Schweiz verbringen würden und dabei das meist nebelfreie Glarnerland besonders beliebt ist.