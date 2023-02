Ist der Winter schon vorbei?

In den letzten Tagen wurde die Südostschweiz mit warmen Sonnenstrahlen, sanftem Vogelgezwitscher und frühlingshaften Temperaturen verwöhnt – mitten im Winter. Denn der kalendarische Frühlingsanfang, am 20. März, liegt mehr als einen Monat in der Zukunft. Solch hohe Temperaturen seien im Februar zwar nicht die Regel, gleichzeitig aber auch nicht rekordverdächtig, ordnet Geraldine Zollinger, Meteorologin bei Meteonews, ein. «Ja, es ist wärmer, als es gemäss Klimanorm aktuell sein sollte», sagt sie.