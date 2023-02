So werdet ihr den mühsamen Ohrendruck los

Das, was wir im Sprachgebrauch als Ohr bezeichnen, macht nur einen kleinen Teil unseres Hörorgans aus. Aufgeteilt wird es in drei grosse Bereiche: Aussenohr, Mittelohr und Innenohr. Das Trommelfell liegt im Mittelohr und ist nebst dem Schutz der dahinterliegenden Strukturen auch für die Übertragung des Schalls ins Innenohr zuständig. Das Mittelohr wird mit der Ohrtrompete, eine Art Röhre, belüftet. Diese Röhre passt den Druck im Ohr an die Aussenverhältnisse an. Unterscheidet sich der Luftdruck der Umgebung von dem Druck im Mittelohr, dann wird das Trommelfell nach innen oder aussen gedrückt. Das verursacht das unangenehme Gefühl des Drucks im Ohr. Diese Art des Ohrendrucks lässt meist schnell wieder nach. So richtig unangenehm wird es erst, wenn die Ohrentrompete eine gestörte Belüftung aufzeigt. Dies kann beispielsweise während einer Grippe der Fall sein. Was bei dem ärgerlichen Gefühl helfen kann, erfahrt ihr in den folgenden Tipps.