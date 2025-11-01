Gut sichtbar, sicher unterwegs: So schützt ihr euch im Strassenverkehr
Wenn die Tage kürzer werden, zählt Sichtbarkeit doppelt: Mit Licht, Reflektoren und heller Kleidung schützt ihr euch im Verkehr – zu Fuss, auf dem Velo oder Töff. So bleibt ihr sicher unterwegs.
Wenn die Tage kürzer werden, zählt Sichtbarkeit doppelt: Mit Licht, Reflektoren und heller Kleidung schützt ihr euch im Verkehr – zu Fuss, auf dem Velo oder Töff. So bleibt ihr sicher unterwegs.
Besonders im November, wenn die Tage kürzer werden und die Dämmerung schon früh einsetzt, ist es wichtig, sichtbar unterwegs zu sein. Dies gilt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, egal ob zu Fuss, mit dem Velo, dem Trottinett oder dem Auto. Gemäss der schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ist ein häufiger Grund für Verkehrsunfälle, dass Verkehrsteilnehmende zu spät wahrgenommen werden. Doch wie macht ihr euch im Strassenverkehr sichtbar?
Die vier wichtigsten Tipps:
– Auf dem Velo, Töff und zu Fuss: Helle Kleider und reflektierende Materialien tragen
– Das Velo mit Lichtern und Reflektoren ausstatten
– Beim Auto und Töff: Licht an und Scheinwerfer sauber halten
– Auf Trottinetts, Skateboards und Co.: nachts oder bei schlechter Sicht Lichter verwenden
Sichtbar zu Fuss
Fussgängerinnen und Fussgänger werden bei Dämmerung, schlechter Sicht oder in der Nacht leicht übersehen. Gemäss BFU haben Fussgänger in der Dunkelheit ein doppelt so hohes Unfallrisiko wie am Tag. Vor allem dann, wenn sie dunkel gekleidet sind. Daher rät die BFU, sich hell zu kleiden. Denn in der Dunkelheit sind Fussgängerinnen im Scheinwerferlicht der Autofahrer erst ab einer Entfernung von etwa 25 Metern erkennbar. Helle Kleidung erhöht diesen Wert laut BFU auf rund 40 Meter. Noch besser wären Reflektoren, diese erhöhen die Sichtbarkeit auf rund 140 Meter. Nebst heller Kleidung und Reflektoren sollten Fussgängerinnen und Fussgänger ausserdem darauf achten, dass sie rundum sichtbar sind.
Besonders wirkungsvoll sind laut BFU zusätzlich:
- Reflektierende Arm- und Fussbänder
- Sohlenblitze
- Regenschirme mit reflektierendem Material
- Reflektoren und Lichter an Kinderwagen und Gehhilfen.
- Dreiecksgürtel oder Leuchtweste bei Kindern (auch ausserhalb der Schulwege)
Velo, E-Bike, Skateboard und Co.
Doch nicht nur wer zu Fuss unterwegs ist, sollte sich sichtbar machen. Auch wer mit dem Velo, E-Bike, Skateboard, Trottinett oder Ähnlichem unterwegs ist. Per Gesetz ist vorgeschrieben, dass Velos über eine Beleuchtung verfügen müssen sowie Reflektoren vorne, hinten und an den Pedalen (ausgenommen davon sind Rennpedale, Sicherheitspedale und dergleichen). Auch für Skateboard und Trottinett empfiehlt es sich laut BFU, das Fahrzeug mit einem Licht oder Reflektor auszurüsten.
Zusätzlich helfen Speichenreflektoren, reflektierende Pneus, helle Kleidung, leuchtende Farben und reflektierende Materialien sowie reflektierende Accessoires. Ausserdem empfiehlt das BFU, auf dem Velo, E-Bike und Trottinett zusätzlich eine Leuchtweste zu tragen. Ausserdem soll auch, wer mit dem Trottinett oder dem Skateboard unterwegs ist, bei Dunkelheit oder schlechter Sicht ein Licht verwenden. Auch hier gilt: vorne weisse Lichter oder Reflektoren und hinten rote.
Scheinwerfer sauber halten
Für Motorfahrzeuge ist es wichtig, dass die Scheinwerfer stets sauber sind, damit das Licht auch maximal nützt. Auch die Heck- und Windschutzscheibe sind sauber zu halten. Ausserdem soll laut BFU regelmässig kontrolliert werden, ob alle Lichter noch funktionieren. Auf dem Töff, Roller oder Töffli hilft es, wenn Fahrerinnen und Fahrer zusätzlich helle Kleidung oder Leuchtwesten tragen. Auf allen Verkehrsmitteln sollte das Fahrtempo den äusseren Gegebenheiten angepasst werden. Denn diese beeinträchtigen die Sicht sehr unterschiedlich.
#SOfunktionierts: Hier geht es zu weiteren hilfreichen Serviceartikeln:
#SOfunktionierts
Im Leben geraten wir immer wieder in Situationen, auf die uns niemand vorbereitet hat. Weder die Schule noch die Eltern haben uns so richtig beigebracht, wie man sich aus misslichen Lagen befreit. Deswegen übernehmen wir das nun. Bei #sofunktionierts erhaltet Ihr verlässliche Tipps für die kleinen und grossen Herausforderungen des Lebens.
Dieser Artikel ist in abgeänderter Form bereits am 7. November 2021 erschienen.
Manuela Hunger ist seit 2021 Teil der Medienfamilie Südostschweiz. Die meiste Zeit hört man Manuela im TV, in einem kleinem Pensum ist sie aber auch bei der Zeitung im Ressort Nachrichten tätig. Sie hat in Freiburg Medienforschung und Kommunikationswissenschaften studiert und kommt aus Scharans. Mehr Infos
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.