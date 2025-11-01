Gut sichtbar, sicher unterwegs: So schützt ihr euch im Strassenverkehr

Fussgängerinnen und Fussgänger werden bei Dämmerung, schlechter Sicht oder in der Nacht leicht übersehen. Gemäss BFU haben Fussgänger in der Dunkelheit ein doppelt so hohes Unfallrisiko wie am Tag. Vor allem dann, wenn sie dunkel gekleidet sind. Daher rät die BFU, sich hell zu kleiden. Denn in der Dunkelheit sind Fussgängerinnen im Scheinwerferlicht der Autofahrer erst ab einer Entfernung von etwa 25 Metern erkennbar. Helle Kleidung erhöht diesen Wert laut BFU auf rund 40 Meter. Noch besser wären Reflektoren, diese erhöhen die Sichtbarkeit auf rund 140 Meter. Nebst heller Kleidung und Reflektoren sollten Fussgängerinnen und Fussgänger ausserdem darauf achten, dass sie rundum sichtbar sind.