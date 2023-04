Federico Napolitano steht auf Burger ohne Schnickschnack

Am Wochenende und bis spätabends arbeiten oder niedrige Löhne: Die Gastronomie kämpft mit verschiedenen Problemen. Es mag daher erstaunen, sich mit 23 Jahren als Quereinsteiger in dieser Branche selbstständig zu machen. Abgehalten hat es den Näfelser Federico Napolitano trotzdem nicht. Er eröffnete 2018 das Restaurant «Burgerei» im ehemaligen «Weingarten» in Näfels. «Vor allem in der Anfangszeit musste ich meine Freizeit quasi offline schalten. Ich habe einige Anlässe oder Familienfeste verpasst», erzählt Napolitano, trotzdem bereue er den Schritt nicht.