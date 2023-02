Brigitte Balzer: Eine Frau, die auch im Hintergrund viel bewirkt

Jedes Jahr verleiht die «Schparz»-Bagaschi einen Orden an eine Person, die mit Leib und Seele Churer oder Churerin ist und in einem Gebiet Besonderes geleistet hat. Somit ist die Auszeichnung nicht wie ein typischer Fasnachtsorden, der den grössten Narren oder die grösste Närrin in einem Ort kennzeichnet, sondern ein Verdienstorden. Nach einer zweijährigen Coronapause wird dieses Jahr Brigitte Balzer zur neuen «Ordensschwester» gekürt.