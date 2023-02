Gut Postzustellung will manchmal Weile haben

In den Wochen davor hatten die Leserinnen und Leser der «Neuen Bündner Zeitung» die Möglichkeit gehabt, am Wettbewerb «Orte im St. Galler Oberland» teilzunehmen. Zu gewinnen gab es wöchentlich einen Helikopterrundflug und als Hauptpreis am Ende des Wettbewerbs einen Opel Kadett. Jede Woche waren in der Zeitung jeweils zwei Orte beschrieben worden, ohne dass deren Namen genannt wurden. Das war dann Aufgabe der Leserschaft. Man sollte herausfinden, welche Orte gesucht wurden, die Ortsnamen auf eine Postkarte schreiben und diese mit dem Vermerk «Wettbewerb» an die «Bündner Zeitung» in 7001 Chur oder ans «Oberländer Tagblatt» in 7310 Bad Ragaz schicken. Insgesamt war in einer Serie nach zehn Ortschaften gesucht worden. An besagtem Donnerstag wurden die Ortschaften 7 und 8 gesucht. Eine kurze Umfrage in der Redaktion hat folgende Wettbewerbsantworten hervorgebracht: