Ein Wochenende für Schnee- und Schoggihasen

Wie jedes Jahr suchen Tausende Gäste ihr Osterglück auf der Alpensüdseite – und nehmen dafür kilometerlange Staus in Kauf. Wen das Versprechen auf milde Temperaturen, Sonnenschein und einen Hauch von Italianità nicht reizt, kann in den Bündner Bergen nochmals den Winter auskosten: Zahlreiche Schneesportgebiete sind über die Feiertage noch geöffnet. Aber auch diejenigen, die den Skianzug bereits im Keller verstaut haben und lieber den Frühling geniessen wollen, kommen in Graubünden auf ihre Kosten.