Rund 30'000 Zuschauer am Churer Fasnachtsumzug

Nach zweijährigem Unterbruch fand am Samstagnachmittag der Churer Fasnachtsumzug zum 44. Mal statt. 32 bunte Formationen nahmen am Umzug teil. Auch in diesem Jahr führte die Route mit Start an der Kasernenstrasse durch das Welschdörfli in Richtung Stadtzentrum und endete wie gewohnt auf dem Martinsplatz. Wie die Stadtpolizei Chur am Sonntag Fazit zieht, ist der Umzug ohne Zwischenfälle verlaufen.

Der Churer Fasnachtsumzug 2023 im Livestream: