RhB sorgt für Missmut bei Fahrgästen

Grüsch, Montagmorgen, 6.03 Uhr. Es ist der erste Tag mit Arbeitsverkehr nach dem grossen Fahrplanwechsel vom vergangenen Sonntag. Eine Gruppe Fahrgäste steht am Prättigauer Bahnhof – und die sehen «ihren» Zug in Richtung Landquart an ihnen vorbeibrausen. Eine stehen gelassene Person verschafft ihrem Ärger in einem Schreiben an die Onlineredaktion der «Südostschweiz» Luft. «Was sich die RhB aktuell leistet, ist gelinde gesagt eine Katastrophe.»