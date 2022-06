Über Tausend Menschen haben am Samstag in Chur am ersten «Pride»-Umzug Graubündens teilgenommen. Die Demonstration und das Festival im Stadtgarten waren Ausdruck von «Pride» im wörtlichen Sinne: Stolz – auf all diejenigen, deren sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von der gesellschaftlichen Norm abweicht.