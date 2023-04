Stadt Chur schafft Sportangebot auf der Quaderwiese

Wer in Chur ein Sportgerät nutzen möchte, muss künftig nicht mehr zwangsläufig ein Fachgeschäft aufsuchen. Seit Mittwoch stehen auf der Quaderwiese kostenfrei zehn Sport- und Freizeitgeräte zur Verfügung. Hintergrund ist die neu lancierte Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Boxup, das hierzulande bereits an 60 Standorten vertreten ist, nicht aber in der Ostschweiz. Der Zugang zur Sharing-Lösung erfolgt über eine Handy-App.