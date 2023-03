Vier Pilotinnen der Logosynthese werden flügge

Als Suzanne von Blumenthal, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, vor sechs Jahren die Klinik Beverin in Cazis verliess, hatte sie eine klare Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft: Sie wollte sich ganz der Logosynthese widmen und Ausbildungen in diesem Bereich anbieten. So zielstrebig wie sie in den drei Jahrzehnten zuvor in Cazis agierte – von 1995 bis 2017 war sie Chefärztin der Psychiatrischen Dienste Graubünden –, führte sie ihren Weg am Institut für Logosynthese in Bad Ragaz fort.