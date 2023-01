Behandlungsangebot für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton wird erweitert

Psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen haben in den letzten Jahren zugenommen, und das nicht erst seit Corona. Diese Tatsache spüren auch die Psychiatrischen Dienste Graubünden (PDGR). Längst kann der Bedarf an Behandlungsplätzen nicht mehr gedeckt werden. Um dem entgegenzuwirken, erweitern die PDGR ihr kantonales Behandlungsangebot mit dem Neubau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Standort der Klinik Waldhaus Chur.